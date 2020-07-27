Эксперты назвали тенденции внутреннего туризма на фоне пандемии

Большинство экспертов (62 процента) уверены, что туристическую сферу ждут цифровизация, в частности, туры будут покупать через приложения и после онлайн-консультаций. Об этом говорится в пресс-релизе конкурса «Мастера гостеприимства», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Также специалисты ожидают, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться экологический туризм и инфраструктура для самостоятельных путешествий.

38 процентов специалистов индустрии опасаются, что в ближайшее время россияне будут экономить на отпуске, а люди пожилого возраста будут реже путешествовать из-за опасений, что в дороге здоровье может ухудшиться.

В пресс-релизе также говорится, что большинству руководителей в сфере туризма не пришлось увольнять сотрудников из-за пандемии коронавируса. Из них 18 процентов сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки. При этом 29 процентов опрошенных сократили сотрудникам зарплаты, а 18 процентов отправили часть коллектива неоплачиваемый отпуск.

В предложенных государством мерах поддержки заинтересована примерно половина опрошенных — 28 процентов уже их использует.