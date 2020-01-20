«Мастера гостеприимства» начали соревноваться

Стартовал дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 20 января.

«Цель дистанционного этапа состоит в том, чтобы проверить эрудицию, общие знания конкурсантов в различных областях и личностные качества, которые необходимы для прохождения очных этапов конкурса», — рассказал один из руководителей конкурса Евгений Малыгин.

Участники, которые успешно выполнят задания, выйдут в полуфиналы. Помимо тестирования для участия в очных этапах конкурса конкурсантам необходимо снять ролик.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября с целью повысить стандарты сервиса и престиж профессий в сферах туризма. Победители — 50 человек — смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.

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