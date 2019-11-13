«Мастеров гостеприимства» выберут в России

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в России с целью повысить стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма. Проект организован автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», сообщили «Ленте.ру» организаторы.

«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса», — рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, конкурс позволит определить лучших в своей отрасли и даст им возможность продвижения в этих сферах.

Участие в состязании могут принять как состоявшиеся профессионалы, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты. Заявки принимаются до 20 декабря.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.

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