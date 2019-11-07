Раскрыты самые нелепые пристрастия богатых туристов

Представители индустрии туризма рассказали о самых странных просьбах богатых путешественников и VIP-клиентов. Об этом сообщает The Sun.

По словам президента компании Strong Travel Джима Стронга (Jim Strong), один из его клиентов как-то попросил нанять сиделку хомячку его дочери и доставить его в другой штат. «Я договорился с авиакомпанией, чтобы они предоставили два места в самолете — хомяку и его няне. Они вылетели из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, и сиделка передала грызуна прямо в руки ребенка», — вспоминает Стронг.

Кроме того, он рассказал о другом необычном случае в его компании: одна из путешественниц специально потеряла телефон в каналах Венеции и потребовала, чтобы ей привезли новый прямиком из США. «Ее помощник передал мне iPhone, я прыгнул в самолет до Венеции и доставил ей его лично», — уточнил директор Strong Travel.

Главный консьерж отеля Faena Miami Beach Майкл Ромей (Michael Romei) вспомнил историю о постояльце, который решил отпраздновать свое 25-летие с размахом. Он потребовал живого пони и дворецкого в белом галстуке, который должен был вынести поднос с двумя бокалами шампанского.

«Как и было задумано, в четыре часа дня начался праздник. Мужчина появился в черном галстуке, а его супруга была в бальном платье. Он посадил ее на пони, затем провел животное вокруг вольера, после чего дворецкий медленно подошел к ним и подал шампанское», — пояснил Ромей.

Сотрудник отеля в Новой Зеландии Натан Браун (Nathan Brown) припомнил о гостье, которая ненавидела фиолетовый цвет и потребовала, чтобы он полностью отсутствовал в интерьере во время ее посещения. Браун добавил, что несмотря на то, что большая часть гостиницы была ароматизирована лавандой и украшена пурпурными рисунками, им удалось справиться с задачей.

В августе 2018 года частная американская авиакомпания NetJets рассказала о самых безумных просьбах и привычках клиентов, пользующихся частными самолетами. Например, некоторые просят остановить лайнер, чтобы питомец прогулялся, в то время как другие требуют отдельное меню для своих попугаев.

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