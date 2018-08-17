Раскрыты самые безумные просьбы авиапассажиров

Частная американская авиакомпания NetJets рассказала о самых безумных просьбах и привычках клиентов, пользующихся частными самолетами. Об этом сообщает Independent.

Например, один из пассажиров, который взял с собой на борт пса, попросил пилота посадить лайнер раньше времени, чтобы его питомец «мог немного прогуляться и подышать свежим воздухом», а затем продолжить путешествие.

Еще один пассажир потребовал, чтобы бортпроводники скачали ему весь сезон популярного на Netflix телевизионного сериала «Корона», а другой путешественник попросил, чтобы его домашнего поросенка, победившего в конкурсе, доставили до ярмарки и обратно.

Также один клиент заказал отдельное меню в свой самолет, в которое входили бутерброды, свежие овощи и фрукты. Однако он не съел ничего из этого — еда была для его попугая.

Последний случай, о котором рассказали сотрудники NetJets, связан с семьей из 36 человек, захотевших разом поехать в парк развлечений Диснейленд в Орландо. Для их перевозки потребовалось четыре частных самолета, так как они хотели приземлиться в Орландо одновременно.

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В августе онлайн-турагентство Agoda провело опрос среди клиентов из разных стран и составило рейтинг привычек путешественников, которые раздражают других туристов больше всего. Больше всего опрошенных американцев (57 процентов) назвали худшей привычкой путешественников шуметь.

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