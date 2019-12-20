В России продлили регистрацию участников «Мастеров гостеприимства»

В России продлили регистрацию на конкурс «Мастера гостеприимства» — участники могут присылать заявки до 29 декабря. Об этом сообщается на сайте автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», курирующей проект.

Участие в состязании могут принять как состоявшиеся профессионалы, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты. Отмечается, что к 20 декабря организаторам поступило более 15 тысяч заявок из всех субъектов Российской Федерации.

«Мы хотим предоставить шанс как можно большему количеству людей, которые намерены раскрыть свои таланты и заявить о себе в индустрии гостеприимства. (...) Наш конкурс для тех, чья жизнь неразрывно связана с туризмом и гостеприимством — лучшей профессией на земле», — объяснил это решение руководитель конкурса Евгений Малыгин.

По данным организаторов, большинство участников «Мастеров гостеприимства» — женщины (65,3 процента), а также представители туристической индустрии с одним и несколькими высшими образованиями (65,6 процента).

Всероссийский конкурс стартовал 13 ноября. Его целью заявлено повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма.

Ожидается, что финал состоится в апреле 2020 года. Победители «Мастеров гостеприимства» — 50 человек — смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.

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