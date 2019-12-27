В России выбрали города полуфиналов «Мастеров гостеприимства»

Полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» пройдут в девяти городах России. Об этом сообщается на сайте автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», курирующей проект.

Полуфинальные этапы соревнования пройдут в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте, Калининграде а также в одном из городов Московской области. Они были выбраны исходя из доступности транспортной логистики и статистических показателей по зарегистрированным участникам. Уточняется, что конкурсанты самостоятельно смогут выбрать, в каком городе им будет удобнее проходить состязание.

Регистрация на конкурс была продлена до 29 декабря. К настоящему моменту организаторам поступило более 20 тысяч заявок. Большинство участников «Мастеров гостеприимства» — женщины (65,3 процента), а также представители туристической индустрии с одним и несколькими высшими образованиями (65,6 процента).

Всероссийский конкурс стартовал 13 ноября. Его целью заявлено повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма.

Ожидается, что финал состоится в апреле 2020 года. Победители «Мастеров гостеприимства» — 50 человек — смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.

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