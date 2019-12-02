В России найдут самых инициативных молодых людей

На площадке Совета Федерации России в понедельник, 2 декабря, стартовал 17 сезон конкурса «Моя страна — моя Россия». Об этом сообщается на сайте организатора.

Проект, поддерживаемый Министерством науки и высшего образования России, создан для инициативных молодых людей из всех регионов страны. Заместитель руководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов обратился на открытии к участникам. «С 2019 года конкурс стал частью президентской платформы "Россия — страна возможностей", а это знак того, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет самое пристальное внимание поддержке социально ориентированных инициатив граждан России и развитию конкурса», — отметил Магомедов.

Он добавил, что конкурс призван сформировать у молодежи чувство сопричастности к своей родине. Важным он назвал участие в конкурсе «всех народов нашей многонациональной страны».

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, который также присутствовал на открытии, сказал, что всего будет 20 номинаций, в которых «заложены важнейшие составляющие национальных приоритетов развития России». Министр рассказал о новой номинации в этом году — конкурсе для молодых журналистов, которые будут рассказывать о своей стране.

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