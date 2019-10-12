Финалисты «Цифрового прорыва» занялись оптимизацией производственных процессов

Финалисты конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв» Кирилл и Анастасия Скосыревы организовали хакатон по заказу одного из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода — АО «Теплоэнерго». Об этом сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования России.

Скосыревы учатся на радиофизическом факультете Университета Лобачевского. В рамках «Цифрового прорыва» они предложили инструкцию дополненной реальности, в которой представлен порядок действий при сборочных операциях на промышленных предприятиях. Система также отслеживает ошибки, допущенные сборщиками, и отправляет отчеты технологам.

Ранее в октябре супруги рассказали о своем проекте на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» под председательством президента страны Владимира Путина. Разработки Скосыревых были поддержаны Университетом Лобачевского и сейчас ведутся в лабораториях Центра инновационного развития ННГУ.

В выходные, 12 и 13 октября, команда молодых разработчиков вместе со Скосыревыми проводят хакатон по оптимизации производственных процессов среди студенческих команд нижегородских вузов. В рамках хакатона его участники за 36 часов создадут собственные digital-проекты в области теплоснабжения. Командам предложат решить задачу по оптимизации производства — создать единую систему управления технологическими процессами, разработать оптимальный алгоритм ведения ремонтных работ, а также найти оптимальный алгоритм сбора данных с приборов учета.

«Благодаря нашей совместной работе команда встретилась с министром информационных технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым. На встрече обсуждались дальнейшие планы команды и перспективы внедрения наших проектов в городскую среду. Кроме всего прочего, в планах — разработка приложения с технологией дополненной реальности для исторических мест и монументов Нижнего Новгорода», — сказала Анастасия Скосырева.

В университете заявили, что хакатон — это уникальная возможность проявить себя и применить свои знания для решения актуальных задач, которые возникают на предприятиях.

Конкурс «Цифровой прорыв» на площадке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

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