Акимов рассказал Путину об итогах конкурса «Цифровой прорыв»

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства доложил об итогах проведения конкурса «Цифровой прорыв», сообщает пресс-служба конкурса.

Президент попросил Максима Акимова поделиться подробностями о победителях конкурса, которыми стали 22 команды. В свою очередь, Акимов еще раз подчеркнул главное отличие конкурса от многих других проектов для ИТ-специалистов. По его словам, «одно из характерных свойств этого соревнования в том, что решались не абстрактные теоретические задачи, а вполне практические, источниками которых были либо федеральные органы власти, либо компании».

В рамках финала команды решали 26 задач (20 в основном треке и 6 — в студенческом), представленные министерствами (Минкомсвязь, Минпромторг, Минздрав, Минстрой, Минтранс и Минобрнауки), а также Счетной Палатой, Федеральной налоговой службой и Центральным Банком. Кроме того, специальные номинации были организованы ведущими российскими компаниями — «Ростелеком», «Росатом», «МегаФон», «Газпром нефть», МТС, Mail.ru, а также организаторами финала конкурса «Россия – страна возможностей» и правительством Республики Татарстан.

Максим Акимов сказал, что: «Несмотря на то, что призы вручены, главная работа по результатам конкурса, конечно, впереди». «И вместе с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей", которая проводила это соревнование, мы наметили работу по трем направлениям. Первое – это акселерация проектов, доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития так, чтобы эта цепочка на конкурсе не прервалась, проекты могли жить дальше. На данный момент на эту программу отобрано 60 проектов и команд. Второе направление — это, конечно, содействие практическому внедрению решений, которые были наработаны в ходе этого конкурса», — рассказал он.

На практическую реализацию могут рассчитывать проекты не только победителей конкурса. На заседании Максим Акимов отметил, что в регионах уже ведется активная работа с органами власти по внедрению решений, наработанных во время очных этапов конкурса.

Третье направление поддержки конкурсантов — это поиск возможностей трудоустройства для участников, которые показали высокие личностные компетенции. По словам Максима Акимова, такая работа будет продолжаться.

«Сейчас с участниками активно общаются "Росатом", "Ростелеком", МТС — это порядка ста конкурсантов. Спустя неделю после конкурса уже ведется активное обсуждение практической реализации проектов победителей — они могут быть запущены в пилотных городах, участвующих в программе "Умный город", реализовываться в ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года», — отметил Максим Акимов.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37,5 зарегистрированных участников. 19,2 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132,6 тестов.

