Финал конкурса программистов «Цифровой прорыв» стартовал в Казани

Финальный этап всероссийского конкурса для программистов и разработчиков «Цифровой прорыв» стартовал в Казани в пятницу, 27 сентября, передает ТАСС.

Как отметил на церемонии открытия первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, 600 команд-финалистов уже можно считать победителями.

«Сегодня, когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны, будущее страны определяется уже не наличием природных ресурсов, зданиями, сооружениями и даже технологиями, оно на самом деле определяется людьми, определяется вами», — сказал он.

По его словам, финалисты смогут обменяться опытом с крупными российскими высокотехнологичными компаниями, а в будущем, возможно, получить там работу.

Мероприятие продлится с 27 по 29 сентября и станет самым масштабным хакатоном Европы. Конкурс, являющийся проектом платформы «Россия — страна возможностей», стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тысяч человек.

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