В России стартовал конкурс для юных бизнесменов

В Москве 5 ноября открылся международный конкурс «Мой первый бизнес». Это один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по поручению президента Владимира Путина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это третий сезон данного конкурса. Его проведение было одобрено в начале октября на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», прошедшем под председательством Путина.

Одно из главных изменений в третьем сезоне — обновление конкурсных направлений (треков), наставниками в которых выступают известные блогеры. Теперь школьники смогут представить свои идеи или бизнес-проекты в пяти направлениях: «Образовательное» (наставник — Миа Бойка), «Социальное» (Маша Маева), «Инновационное» (Карина Кросс), «Цифровое» (Алексей Столяров) и «Медиа» (Дима Масленников).

«В этом году мы уделяем особое внимание образовательной составляющей конкурса "Мой первый бизнес". Появилось образовательное направление, а также добавился дополнительный блок по развитию навыков предпринимательства. Возросло и число самих заданий в онлайн-этапе. Вместо четырех их стало 12, так как появился дополнительный блок "Навыки предпринимательства", а в нем — еще восемь заданий. Вместе с тем, основной блок заданий тоже изменился — возросла его сложность. Теперь чтобы успешно с ним справиться и получить заслуженный приз, ребятам необходимо подойти к решению задач более креативно, предложить наиболее интересное решение, — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Лучшие конкурсанты получат возможность пройти четырехмесячный бизнес-курс START UP, по итогам которых можно заработать дополнительные баллы для поступления в вузы, сотрудничать с наставниками и после конкурса, выиграть грант, поучаствовать в межрегиональном бизнес-интенсиве для школьников, презентовать проект на фестивале CapFest, а также выиграть ценные призы — iPhone, MacBook, Xbox One X и другие.

Онлайн-этап конкурса продлится до 6 декабря, его итоги будут подведены 10 декабря. До апреля 2020-го пройдет бизнес-курс START UP, параллельно будут проходить бизнес-интенсивы. На май намечены фестиваль CapFest, финальная битва проектов курса START UP и официальное закрытие конкурса.

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