Туристы из России поставили рекорд в Турции

Число российских туристов, которые посетили Турцию с января по сентябрь 2019 года, побило рекордные показатели. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Министерство туризма и культуры Турции.

За девять месяцев туристический поток из России в Турцию составил 5,9 миллиона человек, что на 15 процентов превышает показатели за аналогичный период 2018 года.

Таким образом, по итогам трех кварталов на Россию пришлось 16,2 процента от общего въездного потока в Турцию. Кроме того, среди лидеров по въездному потоку в страну оказались туристы из Германии (четыре миллиона человек, доля во въезде — 11 процентов), Великобритании (2,2 миллиона, доля во въезде — 6 процентов), Болгарии (почти два миллиона, 5,5 процента во въезде) и Ирана (1,64 миллиона, 4,5 процента во въезде).

В октябре сообщалось о том, что несколько турецких отелей остановили продажи из-за высокого спроса россиян на отдых в Анталье в октябре. По данным туристических агентств, поток российских туристов в Анталью в этом месяце вырос до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Интерес к курорту связали с тем, что у многих российских школьников в этом месяце осенние каникулы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!