Россиянам нашли замену отдыху в Турции

Российским туристам предложили альтернативу популярному турецкому курорту Анталья после того, как отели города приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. Списком мест для отпуска поделился вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Барзыкина, все Средиземноморье по цене, инфраструктуре и погоде сравнимо с Турцией. В первую очередь, он посоветовал россиянам отправиться на Кипр, а также в Балканские страны.

Кроме того, Барзыкин отметил Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.

Ранее во вторник, 8 октября, сообщалось о том, что несколько турецких отелей остановили продажи из-за высокого спроса россиян на отдых в Анталье в октябре. По данным туристических агентств, поток российских туристов в Анталью в этом месяце вырос до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Интерес к курорту связали с тем, что у многих российских школьников сейчас каникулы.

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