Французская пара с малолетним ребенком проехала 40 тысяч километров в автодоме

Семья туристов из Франции проехала более 40 тысяч километров в доме на колесах в рамках кругосветного путешествия. Об этом сообщается в пресс-релизе автомобилестроительной компании Isuzu, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 26 сентября.

Уго и Элоди Ростейнг вместе с двухлетним сыном Леоном отправились в поездку в июне 2016 года в пикапе Isuzu, переделанном в мобильный дом. Путешественники планируют пересечь Европу, Азию, а также Северную и Южную Америку.

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Они уже посетили Италию, Венгрию, Грецию, Болгарию, Турцию и другие страны. Сейчас французы находятся в Центральной Азии. В ближайшее время семья Ростейнг доедет до Монголии, затем до восточной части России, откуда на пароме доберется до Южной Кореи и Японии.

На месте кузова пикапа, в котором передвигаются французы, установлен съемный жилой модуль. Он рассчитан на трех человек, внутри есть кровати для ребенка и взрослых, система отопления, плита, раковина, холодильник и душ.

В ходе поездки туристы попадали в сложные ситуации. Например, в Грузии зимой они застряли в горной местности из-за обилия снега. В итоге на помощь им пришли местные жители, которые с помощью лебедки вытянули их автомобиль.

В мае стало известно об истории британской пары с двумя детьми, которая отправилась в кругосветное путешествие, чтобы найти идеальную для жизни страну.