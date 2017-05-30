Американец совместил высокооплачиваемую работу с путешествиями в микроавтобусе

Американец Тим Луц (Tim Lutz) офисной работе предпочел удаленную, чтобы путешествовать и кататься на горном велосипеде. На его историю во вторник, 30 мая, обратила внимание газета Daily Mail.

Уроженец штата Нью-Гэмпшир занимается продажами в IT-сфере и зарабатывает почти 100 тысяч долларов в год. Он ездит по США в микроавтобусе Nissan, оборудованном всем необходимым для его работы: Wi-Fi-роутером, гаджетами для видеозвонков, телеконференций и так далее.

Материалы по теме 10 тысяч километров на велосипедах Как два путешественника и собака проехали всю Россию за 100 дней

В настоящее время 38-летний мужчина находится в Колорадо. Он уже успел объездить штаты Орегон, Вашингтон, Аризону, Нью-Мехико и Вайоминг, а также побывал за границей — в Канаде.

В июне он планирует отправиться в Италию, чтобы принять там участие в мировом чемпионате по гонкам на горном велосипеде. По словам Луца, именно из-за увлечения этим видом спорта он начал вести кочевую жизнь, так как это позволяет больше времени проводить на природе.

Луц также признался, что работа в автомобиле по восемь-девять часов в день оказалась очень продуктивной, так как его мало что отвлекает, а все нужные вещи находятся под рукой.

В феврале сообщалось об американской паре, которая бросила работу ради путешествий по стране в микроавтобусе.

