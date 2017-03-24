Пара из Европы бросила работу ради путешествий по миру в микроавтобусе

Два европейца бросили работу, чтобы путешествовать по миру в микроавтобусе. На историю Сандро Альвареса (Sandro Alvarez) из Швейцарии и Габриэллы Хуммель (Gabriella Hummel) из Лихтенштейна обратила внимание газета Daily Mail.

Европейская пара начала свое путешествие в июле 2016 года в городе Сиэтл на северо-западе США. За восемь месяцев они проехали почти 24,2 тысячи километров.

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Во время путешествия они сделали остановку в Калифорнии. Там 26-летняя Хуммель подрабатывала в течение месяца учителем йоги. Кроме того, европейцы две недели прожили в мексиканской столице Мехико. В настоящий момент они остаются на территории этой страны.

Пока что прекращать путешествие пара не намерена. Они планируют побывать в таких государствах, как Белиз, Гватемала, а также Аргентина, где живет семья Хуммель.

Туристы не жалеют, что бросили работу (ранее 37-летний Альварес был социологом, а его подруга — журналисткой). По их словам, они всегда мечтали путешествовать вместе.

В феврале стало известно об аналогичной истории четы из США. Пит Тули и Тейлор Бучер уволились с работы, чтобы путешествовать по своей стране на микроавтобусе.