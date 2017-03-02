Мужчина год путешествовал на полицейском автобусе после расставания с девушкой

Американец Адам Норот (Adam Nawrot) после расставания с девушкой отправился на полицейском микроавтобусе в путешествие по стране, которое продлилось около года. На его историю обратила внимание британская газета The Independent.

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Мужчина расстался со своей подругой после пяти лет отношений. По словам 24-летнего Норота, разрыв подтолкнул его совершить путешествие, о котором он долго мечтал. Американец пояснил, что он желал духовного возрождения. «Я просто снова хотел почувствовать себя молодым», — пояснил он.

Норот купил микроавтобус, ранее использовавшийся полицией Нью-Йорка, и потратил месяц на его модернизацию. Он оборудовал внутри постель и поставил компьютер с двумя мониторами, который работал от находящихся на крыше авто солнечных батарей.

За время путешествия Норот побывал в нескольких национальных парках США, сплавлялся по реке и так далее. Он также завязал отношения с новой девушкой, поэтому решил отказаться от кочевого образа жизни.

В феврале сообщалось об американской паре, которая бросила работу ради путешествий по стране на микроавтобусе. Пит Тули и Тейлор Бучер вместе со своей собакой успели преодолеть свыше 11 тысяч километров.