Путешествия
 

Пара лесбиянок отправилась в поездку по США в переоборудованном микроавтобусе

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Лесбийская пара отправилась в путешествие по США в переоборудованном микроавтобусе. На историю 30-летней Бринн Эйкио (Breanne Acio) и 28-летней Лейси Майер (Lacey Mayer) обратили внимание ряд СМИ, в частности, Daily Mail и Cetus News.

Жительницы Калифорнии запланировали такую поездку еще в 2016 году. Они приобрели микроавтобус Ford Transit и потратили 10 тысяч долларов на превращение его в мобильный дом.

В модернизации машины американкам помогали близкие родственники. Внутри была установлена кровать, стол, мойка и другие необходимые для жизни вещи.

Их путешествие началось летом текущего года. С июня по август женщины преодолели порядка 16 тысяч километров. За это время пара посетила Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Портленд, Сиэтл, национальный парк Озеро Крейтер в штате Орегон, а также другие города и достопримечательности США.

Как пояснила Майер, количество стран, которые объездили они с подругой, превышает число американских штатов, в которых бывала пара. По данной причине американки и решили получше познакомиться со своей родиной.

Она добавила, что путешествия в микроавтобусе освобождают от ненужного стресса, с которым сталкиваешься, когда приходится вести обычную жизнь и постоянно находиться среди людей. Пока неизвестно, когда Майер и Эйкио собираются завершить поездку.

В июне текущего года стало известно о том, что австралийская топ-модель и ее британский бойфренд бросили работу ради путешествий по Европе в минивэне.

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