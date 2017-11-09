Узбекам разрешили селить туристов в автофургоны

Правительство Узбекистана приняло постановление, приравнявшее жилье на колесах — автофургоны, трейлеры, автодома и подобное — к средствам размещения туристов, сообщает информационное агентство «Фергана».

Путешественникам, которые живут на территории страны в автодомах, придется ежедневно платить туристический сбор. Он составляет примерно 1,86 доллара или 110 российских рублей.

Также в документе сказано, что если турист прибудет в страну раньше указанного в визе срока, ему могут продлить ее прямо на границе в консульском бюро МИД.

Все въезжающие в Узбекистан иностранцы обязаны оформлять временную прописку. Исключение составляют только путешественники, которые находятся в каждом населенном пункте не дольше трех суток. Тем не менее, на границе им придется доказать, что они действительно не задерживались в них более 72 часов. Каким образом им предстоит это делать, не уточняется.

Согласно статистике сервиса «Туту.ру» по поиску и заказу авиабилетов Узбекистан стал вторым по популярности зарубежным направлением среди россиян. За год число проданных туда билетов выросло на три процента, несмотря на то, что они подорожали.