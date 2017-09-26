Назван лидер авиапотока из России в октябре

Узбекистан впервые оказался самой популярной страной для перелетов из России за рубеж в октябре текущего года. Такой информацией эксперты турсервиса «Туту.ру» поделились с корреспондентом «Ленты.ру».

Специалисты компании выяснили это, проанализировав данные о забронированных авиабилетах. Вторым по востребованности октябрьским направлением авиапутешествий стала Молдавия.

Израиль замыкает тройку лидеров. Четвертая позиция досталась Грузии, пятая — Германии. Кроме того, в топ-10 в порядке убывания вошли Чехия, Испания, Италия, Армения и Казахстан.

Средняя цена билета в Узбекистан в октябре (туда-обратно) практически не изменилась по сравнению с тем же месяцем 2016-го и составляет 25,4 тысячи рублей. Перелеты в Молдавию подешевели на 6,5 процентов, до 10,7 тысячи рублей. Стоимость билетов в Израиль упала на шесть процентов, она равняется 22,8 тысячи рублей.

Средние цены на полеты в страны Европы остались на уровне октября прошлого года. Тарифы на путешествия в ближнее зарубежье снизились на восемь-девять процентов, в дальнее зарубежье — на 3,5 процента.

Ранее стало известно, что узбекская столица Ташкент оказалась в топ-10 самых популярных у российских туристов городов СНГ.