Названы самые популярные у российских туристов города СНГ

Самым популярным у российских туристов городом СНГ стал Минск. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства «ТурСтат», результаты которого опубликованы на сайте компании.

В столицу Белоруссии туристы едут в среднем на два с половиной дня. Средние траты составляют около 70 долларов в сутки. На втором месте — Астана (два дня, 85 долларов в сутки), на третьем — Баку (три дня, 78 долларов). Также в топ-10 вошли Ереван, Алма-Ата, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

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Самыми дорогими оказались Астана и Баку, самыми дешевыми — Бишкек и Кишинев. Здесь туристы тратят по 32 и 35 долларов в сутки соответственно.

Отмечается, что рейтинг был составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования.

Ранее сообщалось, что самой популярной у российских путешественников страной без языкового барьера оказалась Молдавия. Также в тройку лидеров вошли Армения и Грузия.