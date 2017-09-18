В Москву прилетел первый за 17 лет регулярный рейс из Ирака

Первый более чем за 17 лет регулярный рейс из Ирака приземлился в московском аэропорту Внуково в воскресенье, 17 сентября. Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», самолет авиакомпании Iraqi Airways прибыл в терминал А авиагавани в 11:00 по московскому времени.

Самолет из Багдада в Москве встречали представители иракского парламента и министерства гражданской авиации республики, а также высшее руководство Iraqi Airways и Внуково. По традиции, после приземления самолет проехал через специальную водную арку.

Iraqi Airways будет выполнять рейсы во Внуково из Бгдада и Басры. Частота полетов в каждый из этих городов — один раз в неделю, маршруты будут обслуживаться самолетами Boeing 737-800.

Первые сообщения о возобновлении полетов между Россией и Ираком появились еще в 2015 году, однако рейсы так и не были открыты. Купить билеты в Багдад через сайт компании или через сайты-агрегаторы на момент написания заметки было невозможно. Их стоимость остается неизвестной.

Iraqi Airways является крупнейшей в Ираке авиакомпанией. Основанная в 1945 году, она считается старейшим перевозчиком на Ближнем Востоке. Размер флота перевозчика составляет 31 самолет. Собственником авиакомпании является правительство Ирака.

