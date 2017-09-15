В Москву пришла уже пятая турецкая авиакомпания

Турецкая авиакомпания Atlasglobal с 25 сентября начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва — Стамбул. Об этом, как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на пресс-конференции в Москве рассказал представитель Atlasglobal.

Таким образом, в российскую столицу будет летать уже пять перевозчиков из республики. Рейсы также выполняют Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и SunExpress

Рейсы из аэропорта Шереметьево будут осуществляться ежедневно. В стоимость билетов эконом-класса входит 30 килограммов багажа, питание и бесплатный провоз спортивного и музыкального оборудования.

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Atlasglobal уже летает в четыре российских города: Нижнекамск, Самару, Махачкалу и Краснодар. С открытием полетов в Москву общее число рейсов в неделю возрастет с 11 до 18.

На сайте авиакомпании отмечается, что минимальная стоимость перелета из российской столицы в Стамбул и обратно будет составлять 10 тысяч рублей.

В середине сентября стало известно, что треть российских путешественников отправятся в осенний отпуск в Турцию, еще 20 процентов отдохнут на родине.