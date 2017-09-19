Названы основные факторы комфортного перелета

Самым важным при перелете являются удобные кресла и достаточное расстояние между ними. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители компании «Туту.ру», которые провели соответствующий опрос среди своих клиентов. Всего в нем приняли участие шесть тысяч респондентов.

Выяснилось, что комфортные сиденья являются наиболее важным фактором для 38 процентов опрошенных. 31 процент респондентов также назвал одним из главных моментов время вылета и прилета. Среди других популярных ответов: новизна самолета (10 процентов), бесплатный алкоголь (6 процентов), хорошие соседи (4 процента) и красивые, вежливые стюардессы (3 процента).

В «Туту.ру» также уточнили, что наибольшей проблемой, с которой сталкиваются пассажиры лайнеров, является плохое бортовое питание. Негатив у туристов вызывают также безбагажные тарифы и задержки рейсов.

Ранее сообщалось, что главной причиной недовольства Крымом туристы назвали высокие цены, отсутствие инфраструктуры и удобного транспорта.