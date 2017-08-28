Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое

Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья резко вырос летом 2017 года. Об этом эксперты турсервиса Biletix в понедельник, 28 августа, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

По информации компании, количество заказанных авиабилетов в государства ближнего зарубежья из России и обратно в июне — августе увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом 2016-го, до 24 процентов.

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Выяснилось, что 59 процентов путешественников, выбравших данный регион, отправлялись в Закавказье — Грузию, Армению и Азербайджан. Кроме того, 37 процентов покупали билеты в страны Средней Азии. Четыре процента летали в Прибалтику.

Эксперты считают, что одной из причин популярности данных направлений является удешевление авиабилетов. Средняя цена перелета из России в ближнее зарубежье в июне — августе составила 14,6 тысячи рублей (туда-обратно). Это на 15 процентов меньше, чем в тот же промежуток 2016 года.

В июне сообщалось, что количество забронированных авиабилетов из России в Тбилиси летом 2017-го выросло в четыре раза. При этом путешествия в столицу Грузии стали дешевле на 21 процент.

