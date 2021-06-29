Счетная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

Счетная палата России предупредила о риске остановки осуществляемых в рамках нацпроектов строек и увеличения числа обманутых дольщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019–2021 годы.

Согласно документу, это может произойти из-за повышения себестоимости строительства. В ведомстве отметили, что увеличение цены металлических изделий и конструкций приводит к росту стоимости строительства таких объектов, как детские сады, больницы, административные здания, мосты и многоквартирные дома.

Отмечается, что действующая методология ценообразования в строительстве не учитывает возможное резкое увеличение стоимости необходимых ресурсов. Так, согласно законодательству, допускается увеличение цены строительных контрактов с привлечением бюджетных средств в пределах 30 процентов. Тем не менее порядок изменения данных контрактов в связи с ростом цен на материалы не определен.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» и Фонд защиты прав дольщиков разработают механизм взыскания средств с недобросовестных застройщиков.