Застройщики оценили продление льготной ипотеки

Российские строительные компании оценили предложение продлить программу льготной ипотеки. Некоторые застройщики предположили, что решение положительно повлияет на ситуацию в регионах, сообщает радиостанция Business FM.

Материалы по теме Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье? Уперлись в потолок Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?

В группе компаний «А101» отметили, что продление программы, в отличие от регионов, для столицы станет «окончанием господдержки ипотеки». В качестве примера специалисты привели ситуацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), где в мае 2021 года средний бюджет на покупку квартиры достиг 9,4 миллиона рублей.

«Соответственно, купить квартиру на новых условиях в Москве и даже ближайшем Подмосковье будет невозможно. То же самое можно сказать и про Санкт-Петербург, где стоимость квадратного метра выше, чем в среднем по стране. В таком случае покупателям уже придется брать кредит по рыночной ставке около 8-8,5 процента», — заявили в компании.

Некоторые застройщики высказались о возможном окончании действия программы. Они назвали вопрос неоднозначным и подчеркнули важность концепции проектов и стоимости квадратного метра. По мнению экспертов, изменение ставок сильнее повлияет на эконом-сегмент, чем на бизнес и премиум. «Застройщикам и банкам стоит заранее продумать дополнительные программы субсидирования. Чтобы покупатели не так болезненно ощутили увеличение ставок по ипотечным кредитам, стоит рассмотреть долю сделок девелоперов с рассрочкой платежа. Возможно, увеличить сроки и снизить первоначальный взнос», — отметили в компании «ОДСК».

Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с предложением продлить на год программу льготной ипотеки и повысить ставку до семи процентов годовых. Максимальную сумму кредита также захотели ограничить тремя миллионами рублей. Глава государства назвал программу «одной из ключевых антикризисных мер по поддержке граждан и экономики».