Найдена самая дешевая съемная квартира в Москве

Составлен список самых дешевых однокомнатных квартир для аренды в столице России. Минимальную стоимость съемной жилой недвижимости в районах старой Москвы в июне 2021 года определили эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость», материалы рейтинга есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Специалисты компании проанализировали предложения об аренде жилья в таких районах, как Некрасовка (ЮВАО), Дмитровский (САО), Кунцево (ЗАО), Можайский (ЗАО) и Рязанский (ЮВАО). Были найдены самые экономичные варианты. Возглавила рейтинг однокомнатная квартира на втором этаже новостройки по улице Маршала Еременко в 25 минутах ходьбы от станции метро «Некрасовка». Малогабаритная студия обойдется арендаторам в 23 тысячи рублей за месяц. Общая площадь квартиры — 20 квадратных метров, кухня вместе с комнатой занимают 14 квадратных метров. Помещения меблированы. Неподалеку от дома есть озеро Черное с прогулочной зоной.

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На втором месте по доступности в цене — однокомнатная квартира в десяти минутах ходьбы от станции метро «Селигерская» Дмитровского района. За 30 квадратных метров площади с жильцов попросят от 24 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на втором этаже пятиэтажного дома по улице Клязьминской. Автор объявления указывает на то, что на всех окнах стоят стеклопакеты, в комнатах сделан уютный ремонт. Заселиться в квартиру можно только одному человеку или двум людям без детей и животных.

Третье место по дешевизне досталось однокомнатной квартире в районе Кунцево за 25 тысяч рублей в месяц. В квартире на втором этаже кирпичной пятиэтажки на Полоцкой улице площадью в 30 квадратных метров есть кухонный гарнитур, бытовая техника, диван, шкаф, раздельный санузел.

В октябре прошлого года, по данным «ИНКОМ-Недвижимость», самая дешевая квартира в столице обходилась съемщикам в 21 тысячу рублей в месяц за площадь в 36 квадратных метров. Недвижимость с мебелью сдавали неподалеку от станции метро «Волоколамская» на предпоследнем этаже 16-этажного дома.