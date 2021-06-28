Названа стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве

В Москве почти 200 квартир сдаются по ставке выше миллиона рублей в месяц, следует из материалов агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру». Стоимость аренды самого дорогого лота — 7,3 миллиона рублей.

По данным риелторов, квартира за 7,3 миллиона рублей в месяц расположена в районе Хамовники. Ее площадь — 435 квадратных метров. Вторую строчку рейтинга ультрадорогих съемных квартир занимает объект за 3,7 миллиона рублей в месяц. Это лот в Басманном районе, его общая площадь — 936 «квадратов». Замыкает топ-3 квартира общей площадью 700 квадратных метров, расположенная на Пречистенке. Арендная ставка — 3 миллиона рублей.

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Самыми востребованными районами среди арендаторов элитного жилья специалисты называют Хамовники, Раменки, Ходынку, Арбат, Пресню и Тверской. «Если сравнить рынок сейчас и доковидного периода, то центральные районы, такие как Арбат и Тверской, страдают больше, — констатируют брокеры. — Квартиры, которые раньше стоили по 10 тысяч евро и уходили за неделю, сейчас стоят и ждут своих арендаторов месяцами, хоть цена и снизилась в пять раз и зафиксирована в рублях. Дело в том, что количество экспатов и иностранцев с дипломатической миссией в Москве сократилось».

Самые дорогие съемные квартиры по-прежнему расположены в районе Золотой мили (окрестностях улиц Пречистенка и Остоженка), указывают эксперты. Они ожидают, что спрос на аренду элитного жилья в Москве сохранится благодаря состоятельным приезжим из других городов и самих москвичей, меняющих место жительства, например, из-за необходимости отдать ребенка в хорошую школу.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.

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