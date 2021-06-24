Аренду жилья за интим признали проституцией

В России никто не запрещает аренду за интим, когда право проживания в квартире или ином жилом помещении обменивается на услуги сексуального характера. Но привлечь стороны такого соглашения к ответственности все же можно, заявила РИА Новости партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Эксперт признала, что в законодательстве нет норм, которые бы прямо запрещали аренду за интим. Но на практике действия арендатора в такой ситуации можно квалифицировать как противоправные — проституцию. «Хотя понятие проституции не закреплено в законодательстве России, в доктрине уголовного права и на практике под проституцией понимают именно систематическое вступление в сексуальные отношения с различными лицами за вознаграждение», — подчеркнула юрист.

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За оказание интимных услуг предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч рублей, уточнила она. За вовлечение в занятие проституцией дают до трех лет лишения свободы, за организацию — до пяти лет.

Ведущий юрист ГК «Европейская юридическая служба» Олег Черкасов в свою очередь указал, что в аренде за интим можно усмотреть и признаки статьи 133 Уголовного кодекса («Понуждение к действиям сексуального характера»). Речь идет об использовании материальной или иной зависимости потерпевшего, подчеркнул он. «В данном случае зависимое состояние очевидно: негде жить, нет денег на аренду, — пояснил эксперт. — Поэтому для сдающего есть риск, что девушка напишет заявление в полицию и попытается привлечь владельца жилья к ответственности».

Но на практике наказать участников этой арендной схемы довольно сложно, констатировали юристы. Сами женщины-квартиросъемщицы, столкнувшиеся с требованиями оказания сексуальных услуг, редко обращаются в полицию, так как боятся осуждения.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье. Как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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