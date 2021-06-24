Названы самые неприбыльные профессии в Москве

Перечислены самые неприбыльные профессии провинциалов для переезда в Москву. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН также назвали города, которые не стоит покидать ради столицы. Текст исследования оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, для московского сотрудника с квалификацией «ведущий специалист»/«специалист» разница между приблизительной зарплатой в 89,2 тысяч рублей «на руки» и суммой из прожиточного минимума и среднего размера арендного платежа (58,4 тысяч рублей в месяц) составляет около 31 тысячи рублей. Расчет сделан с учетом того, что человек живет в однокомнатной квартире. Далеко не для всех занятых москвичей эта разница в виде сбережений одинакова, все зависит от профессии.

Сильнее всего беднеют после переезда в столицу работники транспортной сферы, индустрии гостеприимства, занятые на производстве, а также обслуживающий персонал. Смена места жительства станет выгодным решением для специалистов в сфере IT, банковских работников, менеджеров по продажам, сотрудников, которые занимаются управленческим учетом, ведут бухгалтерию предприятий, а также для юристов, рекламщиков.

Эксперты рассмотрели два сценария: когда человек до переезда живет с родственниками и когда арендует жилье. В первом случае, из 34 крупнейших городов России в выборке, жителям каждого второго переезжать в Москву не выгодно. У работников из городов-миллионников, например, Санкт-Петербурга, Владивостока и Хабаровска, прибавку к зарплате обнулит более дорогая московская аренда. Петербуржцы, оставшись в родном городе, будут иметь примерно на 12,1 тысячи рублей больше. Сэкономят по пять тысяч в месяц, отказавшись от переезда, жители Иркутска, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга. Попытать счастье разбогатеть в столице могут жители Астрахани, Липецка, Кирова, Барнаула, Тольятти, по приближенным подсчетам экспертов, доход работников из этих городов после переезда может подрасти на 4-6 тысяч рублей.

При втором сценарии, когда человек арендовал квартиру у себя на родине, финансово выгоднее переезд в Москву для жителей 16 из 34 городов. Около 17 тысяч рублей выигрывают на миграции люди из Астрахани, Тольятти, Барнаула.

В мае 2021 года риелторы заметили всплеск в покупках недвижимости в Москве жителями Тюмени и других нефтяных регионов. Состоятельные люди приобретали квартиры в столицы не ради прописки, а с целью дальнейшего переезда или устройства жизни для потомства.