Жители нефтяных регионов устремились в Москву

Жители Тюмени в январе-мае 2021 года вошли в топ-20 наиболее активных покупателей недвижимости в российской столице, следует из материалов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру». Риелторы отмечают, что клиенты из нефтяных регионов приобретают квартиры в Москве не ради прописки.

Покупатели из Тюмени и других нефтяных регионов страны чаще всего выбирают в Москве жилую недвижимость, констатируют эксперты. При этом половина берет квартиры, другие — апартаменты, в которых нельзя прописаться. «Эти клиенты не заморачиваются на вопросе прописки», — подчеркивают специалисты.

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По их данным, покупатели из Тюмени — «достаточно обеспеченные люди», и недвижимость в Москве им нужна «на всякий случай». «В этом состоит одно из основных отличий от других региональных клиентов. Последние часто имеют большие планы на Москву, то есть покупают с целью переезда или с целью приобретения недвижимости для детей», — указывают риелторы.

Устремившиеся в столицу тюменцы очень легко покупают строящиеся квартиры, так как у них «не горит», отмечают эксперты. Кроме того, у выходцев из нефтяных регионов нет явного желания сразу после сдачи дома перепродавать квартиру подороже. Они выбирают жилье, обращая внимание на район, инфраструктуру, транспортную доступность. Большинство предпочитают квартиры внутри МКАД и чаще, чем жители других регионов, платят полностью или вносят значительный первый взнос.

Ранее стало известно, что россияне в 2020 году на волне ипотечного бума массово брали кредиты для переезда в другие регионы. Особой популярностью пользовались 14 из них, включая Москву и Подмосковье. В абсолютном выражении по числу приезжих покупателей первое место заняла Московская область: минимум 43 процента всех приобретенных в Подмосковье новых квартир взяли жители других регионов.

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