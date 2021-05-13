Названы самые желанные для переезда российские города: в топ городов вошли Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости.

Эксперты подсчитали, что спрос на жилье в столице за год вырос на 36 процентов, в Петербурге — на 31 процент, в Тюмени рост составил 20 процентов.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар и Сочи, там спрос на жилье вырос за год в 2,3 раза и в 2,1 раза соответственно. В Анапе спрос вырос в два раза, кроме того, россияне заинтересовались Екатеринбургом (в 1,8 раза) и Калининградом (в 1,4 раза).

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев подтвердил заметный рост спроса на жилье в Екатеринбурге. По его словам, в первом квартале 2021-го в годовом выражении спрос увеличился в 2,4 раза в категории первичного жилья и в 1,4 раза на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что строительные компании нашли замену дорогим квартирам в Сочи: потенциальным покупателям стали активно предлагать жилье небольшой площади. Профессор экономического факультета РУДН, эксперт в сфере оценки недвижимости Владимир Пизенгольц отметил, что в последнее время в Сочи увеличилось количество предложений о продаже студий площадью 18-20 квадратных метров и «однушек» до 32 квадратных метров. «Небольшие студии доступнее по цене и в принципе вполне годятся для проживания наездами, неполный год», — пояснил Пизенгольц.

В конце апреля сообщалось, что в число городов России с самым доступным жильем входят Краснодар, Саратов, Екатеринбург, Сургут, Челябинск и Ханты-Мансийск, сообщили «Известиям» эксперты рынка недвижимости. Для определения уровня доступности квартир учитывались средние зарплаты и стоимость «однушки» в том или ином муниципалитете.