Назван город с самым быстрым ростом цен на вторичное жилье

Аналитики компании SRG назвали город с самым быстрым ростом цен на вторичное жилье среди 50 крупнейших городов страны. Лидером по этому показателю стал Сочи, передает «Коммерсантъ».

По данным исследования, квартиры в этом курортном городе за последние три года подорожали более чем на 63,9 процента, до 150,65 тысячи рублей за квадратный метр. Это в два раза больше среднего показателя по стране — 30 процентов (71,3 тысячи рублей за квадратный метр). Одной из причин подорожания жилья в Сочи стал резкий рост спроса на курортную недвижимость в России во время пандемии коронавируса.

На втором месте в рейтинге оказалась подмосковная Балашиха. Там вторичная недвижимость за указанный период подорожала на 49,78 процента — до 125,1 тысячи рублей за квадратный метр. Следом идут Улан-Удэ (46,8 процента), Казань (45,9 процента) и Калининград (43,4 процента). Там квадратный метр жилья подорожал до 64,8 тысячи рублей, 95,9 тысячи рублей и 75,8 тысячи рублей соответственно.

В мае аналитики ЦИАН назвали российские города-лидеры по росту цен на жилье. Тогда тройку городов, в которых цены на вторичное жилье за год выросли сильнее всего, возглавили Чита, Нижнекамск и Улан-Удэ.