В Сочи на курорте «Роза Хутор» откроется первая в России высокогорная сап-серф станция. Построят ее на высоте 1000 метров в комплексе «Роза Вейк Парк». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Как рассказал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев, сап-серф давно популярен в России, однако заняться этим спортом в горах туристы смогут впервые. Перед катанием нужно будет пройти инструктаж, доступны будут также занятия с инструктором. Для детей младше шести лет сопровождение инструктора станет обязательным.

Кроме того, на курорте можно будет принять участие в сап-поло. «На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Для игры используются специальные весла с отверстием и мяч. Задача игроков забить как можно больше голов в ворота соперника», — пояснил Александр Тургенев.

Откроют сап-серф станцию в начале августа.

В ранее сообщалось, что в Адыгее построят «Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки"» площадью полторы тысячи гектаров. Курорт будет помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс.