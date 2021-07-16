В Финском заливе заметили «летучий голландец»

Жители Санкт-Петербурга заметили и сфотографировали в Финском заливе явление, из-за которого кажется, будто плывущее вдалеке судно парит над водой. Снимок «летучего голландца» опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».

«Ловите немного магии с Финского залива», — написал автор поста. «Копперфильд и рядом не стоял», — пошутил он из пользователей в комментариях.

«Фонтанка» объяснила, что явление, из-за которого судно как будто воспарило, называется фантом дальнего видения. Оно может создавать различные типы миражей и появляется в тех случаях, когда над холодным воздухом возникает прослойка теплого. Поскольку холодный воздух более плотный, то он преломляет свет и визуально меняет расположение предметов.

Ранее с похожим оптическим обманом столкнулся житель Шотландии, который также опубликовал плывущий над водой корабль. По его словам, обман зрения произошел из-за похожих цветов неба и моря. Так, киль корабля был не виден из-за низко лежащих облаков. Они и создали иллюзию парения корабля в воздухе — облака отражало море, а сам он находился в безоблачной местности.