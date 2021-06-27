Теплоход с пассажирами столкнулся с гидроциклом в Финском заливе

Теплоход «Метеор-171», на борту которого было семь пассажиров, столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 26 июня. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

После столкновения пассажирское судно продолжило движение, а гидроцикл был отбуксирован на стоянку судов Центра ГИМС МЧС.

В транспортной прокуратуре выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что капитана теплохода вызовут для дачи объяснений.

Ранее сообщалось, что в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста в Петербурге маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом. Спасатели доставили на берег шесть человек. Пострадавших в результате инцидента также не было.