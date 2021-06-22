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В Петербурге затонуло судно после столкновения с теплоходом

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

ЧП произошло в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста. Спасатели доставили на берег шестерых человек, находившихся на судне. Пострадавших в результате столкновения не было.

В сентябре 2020 года вор в законе Владимир Зятьков по прозвищу Зятек в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей на реке Черной в Сургуте. Авторитет и еще три человека, в том числе жена «смотрящего» за Сургутом, погибли. Четырех человек госпитализировали.

В июне в Москве прогулочный теплоход «Лагуна», на котором находились выпускники школы, столкнулся с причалом. На корабле находились 46 выпускников 9-го класса и 10 взрослых, включая родителей и сопровождающих. Судно коснулось причальной стенки набережной в районе Учинского моста при развороте. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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