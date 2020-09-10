Раскрыты подробности гибели на катере вора в законе Зятька

Вор в законе Владимир Зятьков (Зятек) сам управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей на реке Черной в Сургуте. Подробности инцидента в четверг, 10 сентября, раскрыло агентство URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Авторитет вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Вечером, когда компания возвращалась обратно, судном управлял Зятьков. Как уточняет источник, вор в законе был пьян. Судно влетело в стоящую у причала баржу.

Зятьков и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли. Четырех человек госпитализировали.

Ранее сообщалось, что погибший вор в законе Владимир Зятьков отбывал срок, в том числе, за убийство. 65-летний криминальный авторитет получил свою первую ходку в 19 лет — тогда его отправили за решетку на два года. Однако Зятьков возвращался туда еще не раз. В частности, на его счету 12 лет колонии строгого режима за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны.