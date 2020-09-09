Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

В Сургуте катер столкнулся со стоящей у пристани баржей. В результате ЧП погибло четыре человека — половина из находящихся на борту катера. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Как уточняет Telegram-канал «112», среди пострадавших есть трехлетний ребенок. Сейчас он находится в больнице. По данным Life Shot, водитель катера не заметил стоящее у причала судно и влетел в него на полном ходу.

Одним из жертв столкновения оказался местный криминальный авторитет Владимир Зятьков по прозвищу «Зятек». 65-летний вор в законе отдыхал на катере вместе со своими друзьями и семьей.