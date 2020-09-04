Двое членов экипажа плавучего крана погибли во время тайфуна в Приморье

Двое членов экипажа плавучего крана «Черноморец-34» найдены мертвыми после того, как тайфун «Майсак» пришел в Приморье и судно выбросило на отмель в бухте Теляковского, говорится на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту находились девять человек. Семеро спаслись. Тело одного нашли спасатели в районе заброшенного пирса в бухте, сообщал ТАСС. Второй считался пропавшим без вести. В МЧС предполагали, что он мог он находится в одном из помещений частично затопленного плавкрана.

В ходе тайфуна также сорвало плавучий док с места швартовки в бухте Улисс во Владивостоке, который снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Судно было отшвартовано к причалу, пострадавших нет.

Всего из-за стихии погибли трое. Одного мужчину убило поваленное ветром дерево. Не менее 55 россиян пострадали. Повреждены крыши семи зданий.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ураган «Майсак» оказался для Владивостока самым мощным за последние полвека. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Более 40 тысяч человек остались без света, занятия в школах отменены.

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