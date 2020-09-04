Десятки россиян пострадали из-за мощнейшего за полвека урагана

Десятки человек получили травмы из-за мощнейшего за полвека урагана «Майсак» в Приморье, сообщает правительство региона.

Согласно последним данным, менее чем за сутки из-за тайфуна пострадали не менее 55 россиян. «В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Она добавила, что из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу, семь человек оперативно прооперированы.

Министр также подтвердила данные о гибели одного человека в связи с падением дерева из-за ураганного ветра. Кроме того, тайфун нанес ущерб и медицинским учреждениям: из-за сильного ветра упали деревья, которые повредили кровли на семи зданиях.

Ранее пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что такой ветер во Владивостоке отмечался только в 1931 и 1969 годах — более 50 лет назад. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Около 43,5 тысячи человек остались без света, занятия в школах приостановлены. Помимо этого, в бухте Улисс во Владивостоке сорвало ураганным ветром и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота плавучий док предприятия «Восточная верфь».