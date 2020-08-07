Россияне спасли упавшего с катера в реку мальчика и попали на видео

В Санкт-Петербурге несколько россиян спасли десятилетнего мальчика, который во время речной прогулки упал с катера в воду. Видео опубликовано в пятницу, 7 августа, изданием «Фонтанка».

На записи показано, как катер проплывает под мостом, а затем возле ограждения собирается несколько человек. Судно начинает разворачиваться, с него прыгает мужчина и плывет в сторону моста. В ролике также заметно, как собралось около десятка человек, ставшими очевидцами спасения мальчика.

Петербуржец по имени Юрий рассказал, что падение произошло 2 августа. Катер проходил под Матвеевым мостом на пересечении Крюкова канала и реки Мойки. Ребенок зацепился за мост и упал за борт. Пассажиры катера заметили это, но судно разворачивалось медленно, поэтому в воду спрыгнул мужчина. Юрий зашел за ограду и протянул мальчику полотенце. Его смогли вытянуть на борт теплохода, который к тому моменту уже приблизился к мосту.

26 июля жители Перми выстроились в живую цепочку, чтобы вытащить по склону тонувшую в реке Кама женщину. По словам очевидцев, пострадавшая доплыла на спине до середины реки, а затем начала кричать и звать на помощь. К ней поплыл мужчина, который смог догрести с ней до самого берега. Там ему помогли прохожие.