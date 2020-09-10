Погибший при столкновении судов в Сургуте вор в законе отсидел за убийство

Вор в законе Владимир Зятьков, известный по прозвищу «Зятек», в том числе, отбывал срок за убийство. Он погиб накануне при столкновении катера и баржи в порту Сургута. О его смерти сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что он с семьей и друзьями отдыхал на борту катера, когда тот на полной скорости влетел в стоящее у причала судно.

65-летний криминальный авторитет получил свою первую ходку в 19 лет — тогда его отправили за решетку на два года. Однако Зятьков вернулся туда еще не раз, в том числе, на его счету 12 лет колонии строгого режима за убийство человека при превышении пределов допустимой самообороны.

Как пишет портал «Криминальный мир», Зятек отбывал наказание в одной из самых страшных тюрем России — в «Полярной сове» в поселке Харп, за полярным кругом. Туда на пожизненные сроки сажают самых опасных преступников страны: маньяков и террористов.

Отмечается, что последние 30 лет Зятьков вел себя мирно как со своими, так и с стражами порядка. Последним Зятек не давал повода напомнить ему о проведенных в колонии годах.