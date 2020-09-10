Воры в законе Чай и Зятек скончались за одни сутки

Двое действующих воров в законе, 82-летний уроженец Тбилиси Джемал Шавладзе, известный в криминальных кругах, как Чай, и 65-летний уроженец Ишима Владимир Зятьков (Зятек) скончались за одни сутки. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Шавладзе скончался 9 сентября после продолжительной болезни в стационаре больницы района Темка (Тбилиси).

В тот же день в порту Сургута погиб Владимир Зятьков: он с семьей и друзьями отдыхал на борту катера, когда тот на полной скорости влетел в стоящую у причала баржу. В результате четыре человека, включая Зятькова, погибли, еще четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как отмечает «Прайм Крайм», родившийся в городе Ишим (Тюменская область) Владимир Зятьков был одним из самых влиятельных славянских воров в законе и «смотрящим» за Западной Сибирью. Он был коронован в 1992 году ворами в законе Евгением Васиным (Джем) и Владимиром Чернышевым (Вова Черный). Последние 28 лет Зятьков ни разу не привлекался к уголовной ответственности.