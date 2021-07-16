На Алтае построят туркластер с палеопарком

В Алтайском крае построят туркластер с палеопарком вокруг Денисовой пещеры

В Алтайском крае планируется построить туристический кластер и палеопарк — новое привлекающее путешественников место появится вокруг Денисовой пещеры. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам заместителя генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олега Акимова, в палеопарке будут размещены инсталляции в виде пещеры и различных животных. Акимов подчеркнул, что решение о строительстве кластера было принято в целях ограничения потока туристов в сами пещеры — это мешает работе ученых.

«Можно сделать там какой-то интерактив, какое-то развлечение для детей. Может быть, сделать такой срез слоев, как в Денисовой пещере, — и все это вынести сюда, наружу. И им будет необязательно заходить внутрь», — пояснил он.

Отмечается, что проект палеопарка станет частью большого кольцевого туристического маршрута, который соединит Белокуриху с селами Черта и Усть-Кан. «Если сделать туда дорогу отличного качества, то поток туристов вырастет до одного миллиона», — подчеркнул Акимов.

Известно, что Денисова пещера стала популярной достопримечательностью после обнаружения в ней фаланги пальца, принадлежащей ранее неизвестному подвиду древнего человека.

Ранее в июле стало известно, что в музее-заповеднике писателя Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области создадут туристический кластер. К 2030 году планируется открыть гостиничный комплекс и «Музейный квартал», в рамках которого появятся реконструированные и модернизированные интерактивные объекты.