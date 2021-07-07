В музее Шолохова под Ростовом создадут туристический кластер с кафе и гостиницей

В музее-заповеднике писателя Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области создадут туристический кластер, сообщила в рамках презентации концепции развития Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова его директор Ольга Анистратенко. Информация появилась на официальном сайте Министерства культуры России.

По словам Анистратенко, музей перешел на новый этап развития. До 2030 года здесь планируется создать привлекательную и достоверную атмосферу на основании литературных произведений писателя, при этом сохранив уникальный природный ландшафт наравне с современной инфраструктурой.

На территории музея-заповедника планируют открыть гостиничный комплекс. «В планах создать здесь "Музейный квартал", в рамках которого появятся реконструированные и модернизированные интерактивные объекты. В них организуют занятия и выставки для детской аудитории, создадут современную музейную библиотеку и кафе, а также информационный центр для посетителей», — говорится на сайте ведомства.

Глава Минкульта Ольга Любимова подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса россияне проявляют повышенный интерес к внутреннему туризму. В связи с этим музею следует найти новые инструменты для привлечения посетителей, сформировать единый стиль и наладить логистику, заметила министр.