В Башкирии открыли памятник мифическому крылатому коню Акбузату

В Бурзянском районе Башкортостана в рамках VI Всемирной фольклориады 6 июля состоялась торжественная церемония, посвященная открытию памятника одному из ключевых героев башкирских легенд, крылатому коню Акбузату. Об этом сообщает «Башинформ».

В мероприятии наряду с местными жителями и участниками Фольклориады приняли участие президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и народного искусства (CIOFF) Филипп Боссан, министр культуры республики Амина Шафикова, а также глава Бурзянского района Газиз Манапов.

Автор скульптурной композиции Ульфат Кубагушев признался, что считает ее делом всей своей жизни. Он рассказал, что впервые идея о ее создании посетила его в 1977 году, когда московское издательство выпустило книгу «Башкирский народный эпос». «Моя композиция полностью основана на эпосах. Змея – плеть, седло на Акбузате – трон, булатный меч – отвага, геройская самоотверженность. Здесь каждый атрибут важен», — подчеркнул он, добавив, что при создании памятника им учитывались и элементы декоративно-прикладного искусства, занимавшего особое место в быту башкир.

Проект был создан при поддержке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики (НПЦ). В ходе церемонии директор НПЦ Данир Гайнуллин подчеркнул, что скульптурная композиция должна пробудить интерес к культурному наследию региона. По его словам, памятник станет частью туристического комплекса со строящимся музеем. «Надеюсь, что гости Башкортостана, да и само население республики, через памятник Акбузату начнут интересоваться историей земли Урал-батыра», — добавил он.

Отмечается, что Акбузат — единственный памятник, посвященный башкирскому эпосу на сегодняшний момент. Скульптурную композицию высотой в пять метров создали на Каслинском чугунолитейном заводе «Каменный пояс». Высота самого крылатого коня составляет 3,5 метра.

Ранее иностранные участники всемирного творческого форума Фольклориада, который проходит в Башкирии, назвали пять вещей, которые больше всего удивили их в регионе.