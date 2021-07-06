Иностранные участники Фольклориады назвали самые удивительные вещи в Башкирии

Иностранные участники всемирного творческого форума Фольклориада, который проходит в Башкирии, назвали пять вещей, которые больше всего удивили их в регионе. Их слова передает «Башинформ».

Так, гости из Греции и Албании оценили природу Башкирии. По их словам, в регионе много открытого пространства, лесов и гор. Болгарские артисты отметили, что в республике все выглядит ухоженным, здесь чисто и зелено.

Кроме того, иностранцев удивил народный башкирский инструмент курай, представляющий собой продольную открытую флейту. Музыкант из Колумбии рассказал, что уже договорился о том, чтобы его научили играть на курае и приобрел этот инструмент. Однако иностранцы отмечают, что на нем трудно не просто играть, а даже извлечь из него звук.

Гости из зарубежья также удивились русской кухне. Сюрпризом для американки стал соленый огурец в супе, испанцы посчитали гречку странной на вкус, а гостья из Швейцарии назвала кумыс специфическим. Также иностранцев поразило, что россияне кладут укроп во многие блюда.

Наконец, гостям показалось необычным русское сочетание имени, отчества и фамилии. «Поразил тот факт, что у россиян есть фамилия и отчество, в то время как у нас два имени и две фамилии — одна отца, другая матери», — поделились участники из Колумбии.